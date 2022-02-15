TRT Haber 15 Şubat 2022 Salı 08:55 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 08:55

İsviçre Konfederasyon Başkanı Ignazio Cassis, Afrika ülkesi Nijer'i ziyaret etti. Heyetin, Agadez Sultanlığı'ndaki temasları sırasında çekilen bir fotoğrafta, Cassis'in arkasında yer alan Osmanlı tuğrası dikkati çekti.

İsviçre Konfederasyon Başkanı Ignazio Cassis ve beraberindeki heyet Nijer'i ziyaret etti.

Heyet, 3 günlük ziyaret kapsamında Niamey'de Nijer Devlet Başkanı Muhammed Bazum ve hükümetin diğer üyeleriyle bir araya geldi.

Heyetin bir sonraki durağı, Osmanlı döneminden bu yana varlığını sürdüren, Agadez Sultanlığı'ydı.

GÖZLERİNİ TUĞRADAN ALAMADILAR

O ziyarete dair İsviçre makamlarının paylaştığı fotoğraftaki ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

TRT Haber'in haberine göre, Cassis'in oturduğu koltuğun arkasındaki duvarda Osmanlı tuğrası bulunuyordu.

İsviçre heyetindeki Temsilciler Meclisi Başkanı Irene Kalin de gözünü tuğradan alamadı.

TUĞRANIN HİKAYESİ

Restorasyonu TİKA tarafından yapılan karşılama odasındaki tuğranın varlığının arkasında, Osmanlı soyu ile hakimiyetine dayanan bir hikaye bulunuyor.

Rivayete göre, 1400'lü yılların başlarında bölgedeki kabileler, dönemin padişahından kendilerini yönetecek bir lider istiyor. Padişah bunun üzerine, Şehzadesi Yunus'u bölgeye yolluyor ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Afrika'daki en uzak toprağında Agadez Sultanlığı kuruluyor.

Çoğunluğu Tuareg kültüründen olan Agadez Sultanlığı'nda yaşayanlar da İstanbuleva halkı yani İstanbul'dan gelenler olarak anılıyor.