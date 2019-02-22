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İsviçre, Lübnan'la askeri iş birliğini durdurdu

İsviçre'nin Beyrut Büyükelçisi Monika Schmutz Kirgöz, ülkesinin Lübnan'la askeri iş birliğini durdurduğunu bildirdi.

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Lübnan merkezli VDLnews sitesine açıklama yapan Kirgöz, ülkesinin, Lübnan'a önceki hükümet döneminde 40 parça silah gönderdiğini ve bir müddet sonra satılmadığı ya da başka bir gruba gönderilmediğinden emin olmak için iki ülke arasında imzalanan anlaşma çerçevesince bu silahları incelemek istediğini ifade etti.

İsviçre askeri heyetinin, söz konusu 40 parça silahtan sadece 9'unu bulduğunu kaydeden Kirgöz, bu meselenin İsviçre'yle her zaman olumlu şekilde iş birliği yapan Lübnan Cumhuriyet Muhafızlarıyla ilgili olmadığına dikkati çekti.

İsviçre'nin pek çok defa silahların akıbetini sorduğunu ancak Lübnan tarafından bir cevap alamadığını belirten Kirgöz, bu nedenle bu ülkeyle askeri iş birliğini durdurma kararı aldığını aktardı.

Lübnan basınında silahları eski bir bakanın satın aldığı iddiasına yer verildi.

Lübnan makamlarından konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

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