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Dünya

İsviçre'de belediye meclis üyelerinden 'Gazze' resti: Yardım yoksa biz de yokuz

İsviçre'nin Fribourg kantonunda Belediye Meclisi'nin Filistin'e yardım talebini reddetmesi, iki meclis üyesinin istifasına yol açtı. İstifa eden üyeler, kararın insanlık dışı olduğunu vurguladı.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 23:16 - Güncelleme:
İsviçre'de belediye meclis üyelerinden 'Gazze' resti: Yardım yoksa biz de yokuz
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Fribourg'da Belediye Meclisi üyeleri Rana Bassil ve Gerald Collaud, Belediye Meclisi'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla Filistinlilere mali yardım sağlamayı reddetmesi üzerine istifa kararı aldı.

Bassil yaptığı açıklamada, kararın kabul edilemez olduğunu bildirerek, "Bu insanlık dışı kararın suç ortağı olmamak için istifa etmeye karar verdim. Bu oylamayı kabul etmek çok acı verici. Özellikle savaş durumunda olan başka insanlar için şehirden 200 bin İsviçre frangı yolladığımızı düşünürsek. Bu çifte standardı kabul etmiyorum." dedi.

Belediye Meclisi, Gazze'ye 40 bin İsviçre frangı tutarında yardım yapmayı reddetmişti.

Fribourg Belediye Meclisi, 3 yıl önce Ukraynalı mültecilere 200 bin İsviçre frangı yardımda bulunmuştu.

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