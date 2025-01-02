İsviçre'de 'burka' yasağı: Yasaya uymayanlara para cezasına çarptırılacak

İsviçre'de kamuya açık alanlarda yüzü tamamen kapatan giysilerin giyilmesini yasaklayan 'Burka Yasağı' 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Hükümet, düzenlemenin kamu güvenliğini artırmayı ve toplumsal uyumu sağlamayı amaçladığını belirtti. 2021 yılında yapılan referandumda yüzde 51,2 oyla kabul edilen yasa, ülkede tartışmalara neden oldu. Uygulama kapsamında, sokaklar, toplu taşıma araçları, kamuya açık ofisler, restoranlar ve mağazalar gibi herkesin erişimine açık alanlarda yüzü tamamen kapatan giysilerin giyilmesini yasaklıyor. Ancak, dini ibadet yerleri ve kutsal alanlar yasağın dışında tutuluyor. Sağlık, güvenlik, hava koşulları, geleneksel etkinlikler ve reklam amaçlı yüz kapatmalar da istisnalar arasında yer alıyor.

Yasaya uymayanlar için 1000 İsviçre frangına (yaklaşık 1100 dolar) kadar para cezası öngörülüyor.