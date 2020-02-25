İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1535
  • EURO
    6,6963
  • ALTIN
    324.991
  • BIST100
    114365
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsviçre'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünya

İsviçre'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi

İsviçre'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

AA25 Şubat 2020 Salı21:52 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 21:52

İsviçre Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin İtalyanca konuşulan güney bölgesinde ve İtalya sınırında yer alan Ticino kantonunda yaşayan 70'li yaşlardaki bir erkeğin, Cenevre'de bulunan bir sağlık merkezinde yapılan testler sonucu Kovid-19 taşıdığının ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Enfekte olan kişi yaklaşık 10 gün önce İtalya'daydı ve Milano yakınlarındaki bir etkinliğe katıldı." ifadesi kullanıldı.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre ise hastanın 15 Şubat'ta Milano'da bir etkinlikte virüsü kaptığı ve ilk belirtilerin 2 gün sonra ortaya çıktığı kaydedildi.

Hastanın bir müddet ailesiyle birlikte kaldıktan sonra Ticino'daki bir klinikte karantinaya alındığı öğrenildi.

Öte yandan, İsviçre İçişleri Bakanlığı ise ülkede şimdiye dek şüpheli 300 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini ama bunların hiçbirinde teyit edilmiş bir vaka bulunmadığı bilgisini paylaşmıştı.

68 yıllık baba mesleğini sürdürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'
Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak
Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

THY uçağı acil iniş yaptı... Bakan Koca: 132 Türk yolcu karantinaya alınacak
THY uçağı acil iniş yaptı... Bakan Koca: 132 Türk yolcu karantinaya alınacak

THY uçağı acil iniş yaptı... Bakan Koca: 132 Türk yolcu karantinaya alınacak

Türkiye'yi hedef aldılar
Türkiye'yi hedef aldılar

Türkiye'yi hedef aldılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.