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Dünya

İsviçre'de nükleer toplantısı: İran, bazı Avrupa ülkeleri bir araya gelecek

İran, İsviçre'nin Cenevre kentinde Fransa, İngiltere ve Almanya ile nükleer konusunda görüşmeler yapacak.

DHA2 Ocak 2025 Perşembe 10:52 - Güncelleme:
İsviçre'de nükleer toplantısı: İran, bazı Avrupa ülkeleri bir araya gelecek
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 2015'te İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya arasında imzalanan fakat ABD'nin Mayıs 2018'de tek taraflı çekilmesi nedeniyle çıkmaza giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) sonrasında 3 Avrupa ülkesi ile 13 Ocak'ta yeniden görüşmelerin yapılacağını kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, başkent Tahran'da düzenlenen bir programda nükleer görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Garibabadi, "İran ile 3 Avrupa ülkesi (Almanya, İngiltere, Fransa) arasındaki yeni tur görüşmeler için 13 Ocak tarihi belirlendi. Biz artık öngörü peşinde değiliz, daha önce de söylediğimiz gibi bu bir müzakere değil, görüşmedir" dedi.

Garibabadi, görüşmenin, müzakerelerin yeniden başlaması durumunda hangi çerçeve ve yöntemle yapılacağına ilişin konuların netleştirilmesi ve daha fazla istişare amacıyla yapılacağını söyledi.

  • İran Görüşmeleri
  • Nükleer Konu
  • Cenevre Toplantısı

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