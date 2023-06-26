İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2023 Pazartesi / 8 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,9858
  • EURO
    28,3575
  • ALTIN
    1611.97
  • BIST100
    5713.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsviçre'de skandal görüntü! Terörist anmasına çocukları da alet ettiler
Dünya

İsviçre'de skandal görüntü! Terörist anmasına çocukları da alet ettiler

Son zamanlarda terör eylemlerine göz yuman İsviçre'de skandal bir olay yaşandı. İsviçre'nin Zürih kentinde terör örgüt PKK'nın kurucularından Sakine Cansız için anma töreni düzenlendi. Söz konusu etkinliğe çocuklarda alet edildi.

26 Haziran 2023 Pazartesi 11:12 - Güncelleme:
İsviçre'de skandal görüntü! Terörist anmasına çocukları da alet ettiler
ABONE OL

Batı PKK'ya kucak açmaya davam ediyor. Dünya Türkiye'nin İsveç'e verdiği PKK vetosunu konuşurken İsviçre'den de skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.

İsviçre'nin Zürih kentinde terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı anma festivali gerçekleştirildi Sahnede dev PKK paçavraları ve terörist başı Öcalan posterlerinin asıldığı festivalde öldürülen teröristlerin fotoğrafları da ayrıca sergilendi.

ÇOCUKLARI DA ALET ETTİLER

İsviçre'de PKK paçavraları ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri önünde skandal bir festival gerçekleştirildi. PKK'nın kurucularından terörist Sakine Cansız'ın posterlerinin de yer aldığı etkinlikte, PKK propogandasına çocuklar da alet edildi.

BESİME KONCA DA ETKİNLİKTEYDİ

Hakkında yakalama kararı bulunan eski HDP Siirt Milletvekili Konca da etkinlikte Sakine Cansız'ı överek PKK'ya destek oldu.

  • İsviçre terör skandalı
  • PKK anma töreni
  • Sakine Cansız anma töreni

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.