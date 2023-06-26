İsviçre'de skandal görüntü! Terörist anmasına çocukları da alet ettiler

Batı PKK'ya kucak açmaya davam ediyor. Dünya Türkiye'nin İsveç'e verdiği PKK vetosunu konuşurken İsviçre'den de skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.
İsviçre'nin Zürih kentinde terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı anma festivali gerçekleştirildi Sahnede dev PKK paçavraları ve terörist başı Öcalan posterlerinin asıldığı festivalde öldürülen teröristlerin fotoğrafları da ayrıca sergilendi.
İsviçre'de PKK paçavraları ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri önünde skandal bir festival gerçekleştirildi. PKK'nın kurucularından terörist Sakine Cansız'ın posterlerinin de yer aldığı etkinlikte, PKK propogandasına çocuklar da alet edildi.
Hakkında yakalama kararı bulunan eski HDP Siirt Milletvekili Konca da etkinlikte Sakine Cansız'ı överek PKK'ya destek oldu.