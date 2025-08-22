İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2025 Cuma / 28 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0068
  • EURO
    48,0961
  • ALTIN
    4442.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsviçre'den Gazze için acil yardım çağrısı: Geniş çaplı müdahale edilmeli
Dünya

İsviçre'den Gazze için acil yardım çağrısı: Geniş çaplı müdahale edilmeli

İsviçre, Gazze'de en şiddetli düzeyde kaydedilen kıtlığa derhal geniş çaplı insani yardımla müdahale edilmesi gerektiğini bildirdi.

AA22 Ağustos 2025 Cuma 18:38 - Güncelleme:
İsviçre'den Gazze için acil yardım çağrısı: Geniş çaplı müdahale edilmeli
ABONE OL

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulanmasının ardından Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İsviçre'nin, Gazze kentinde kıtlığın doğrulanmasından endişeli olduğu belirtilen paylaşımda, "Kıtlığın daha da derinleşmesini ve yayılmasını önlemek için acil ve geniş çaplı insani müdahale gerekiyor." denildi.

Paylaşımda, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne engelsiz insani yardım erişimine acilen izin vermesi gerektiği çağrısı yapıldı.

IPC RAPORU

IPC'nin yayımladığı son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı. 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

Ayrıca, raporda bu kıtlığın, Gazze Şeridi'nde de yaygınlaşmasının beklendiği belirtilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.