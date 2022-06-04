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Dünya

İsviçre'den Uber kararı! Resmen durduruldu

İsviçre Federal Mahkemesi, internet üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber'in 'işveren statüsünde' olduğu kararını onaylayarak Cenevre kentinde Uber'in faaliyetlerini resmen durdurdu.

AA4 Haziran 2022 Cumartesi 22:28 - Güncelleme:
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Cenevre'de bir mahkemenin 2019'da aldığı karara itiraz eden Uber yönetimi temyize başvurmuştu.

Federal Mahkeme aldığı kararla Cenevre mahkemesinin Uber'in "işveren statüsünde" olduğu yönündeki kararını onayladı.

Mahkemenden yapılan açıklamada, kararın "keyfi" olmadığına, Cenevre'de çalışan Uber sürücülerinin şirket ile "iş ilişkisi" bulunduğuna hükmedildiği belirtildi.

Açıklamada "Federal Mahkeme (Uber'in) ilgili itirazını reddediyor." ifadesi kullanıldı.

- UBER'DEN KARARA TEPKİ

Mahkeme kararı doğrultusunda Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapan Cenevre'de Uber'e erişim engellendi.

Mahkeme kararına tepki gösterin Uber ise kararda "sürücülerin kendi istekleriyle istihdam edilmek istemediğinin" dikkate alınmadığını savundu. Uber, Cenevre'deki hizmetlerini geçici olarak askıya almaktan başka seçeneği olmadığını doğruladı.

Cenevre kantonu yetkilileri ise kararı "tarihi" olarak nitelendirirken, diğer kantonlara da emsal teşkil edebileceğini bildirdi.

- "2 BİN UBER SÜRÜCÜSÜ MAĞDUR OLDU"

Öte yandan Cenevre'de Uber sürücüsü olan Türk vatandaşı Osman Ayrancı, AA'ya yaptığı açıklamada mahkeme kararı ile "adeta ortada kaldıklarını" belirtti.

Şehirde yaklaşık 2 bin kişinin Uber sürücüsü olduğunu ve mağdur olduklarını vurgulayan Ayrancı, "Dün geceden itibaren faaliyetlerimiz durduruldu. Sadece biz değil müşteriler de mağdur oldu. İnsanlar istedikleri yerlere gidemedi. Uber, kentte büyük bir açığı dolduruyordu." dedi.

Ayrancı, mahkeme kararının sonuçlarına kendilerine hiç kimsenin bilgilendirme yapmadığını ve tedbir alınmadığını belirterek, "İşsiz kaldık, kimse bir çözüm yolu, alternatif üretmedi. Acil bir çözüm bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Cenevre'deki taksi şoförlerinin ise mahkeme kararını kutladığı öğrenildi.

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