İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2022 Çarşamba / 14 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6398
  • EURO
    19,5854
  • ALTIN
    1068.16
  • BIST100
    4827.04
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsviçre'nin yeni konfederasyon başkanı belli oldu
Dünya

İsviçre'nin yeni konfederasyon başkanı belli oldu

İsviçre Konfederasyonu Başkanlığına mevcut İçişleri Bakanı ve Konfederasyon Başkan Yardımcısı Alain Berset seçildi.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 20:03 - Güncelleme:
İsviçre'nin yeni konfederasyon başkanı belli oldu
ABONE OL

İsviçre Parlamentosunda bugün yapılan oylamada Berset'in başkanlığı, 31 hayır ve 46 çekimser oya karşı 140 evet oyuyla onaylandı.

Berset, görevi mevcut Konfederasyon Başkanı Ignazio Cassis'ten 1 Ocak'ta devralacak.

Berset'in yardımcısı ise Federal Konsey üyelerinden Viola Amherd olacak.

İsviçre'de Konfederasyon Başkanlığı görevi, Parlamentonun seçtiği 7 kişilik Federal Konsey üyeleri arasında her sene değişirken başkanlık görevi biten üye, bakan olarak hizmetine devam ediyor.

Resmi adı "İsviçre Konfederasyonu" olan İsviçre'nin temelini oluşturan Konfederasyon 13. yüzyılın sonunda kuruldu ve ülke, 1499'dan beri bağımsızlığını koruyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.