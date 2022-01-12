İsyancı grubun başıydı! Uvira şehrinde yakalandı

AA 12 Ocak 2022 Çarşamba 19:04 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 19:04

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney-Kivu eyaletinin Uvira şehrinde, ADF lideri Kisokeranio yurt dışına çıkmak üzereyken, güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi.

ADF lideri yakalandığında üzerinde "Djimy Kilalo Kasereka" isimli sahte KDC pasaportu bulundu.

ADF'nin kurucularından Kisokeranio'nun oğlu Benjamin Kisokeranio, binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

Uganda, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF isyancı grubuyla mücadele etmek için KDC ile yapılan güvenlik anlaşmasının ardından, bölgeye 1700 asker göndermişti.

KDC ve Uganda ordusu, 30 Kasım'dan bu yana isyancılara karşı bölgede ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF saldırılarında 2014'ten bu yana en az 7 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.