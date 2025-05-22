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Dünya

ITA Airways, Tel Aviv seferlerini askıya alma kararını 8 Haziran'a kadar uzattı

İtalyan hava yolu şirketi ITA Airways, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv için uçuşların askıya alınması kararını 8 Haziran'a kadar uzattığını bildirdi.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 15:50 - Güncelleme:
ITA Airways, Tel Aviv seferlerini askıya alma kararını 8 Haziran'a kadar uzattı
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İtalyan hava yolu şirketi ITA Airways, Tel Aviv seferlerini askıya alma kararını uzattı.

İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu firması ITA Airways'den yapılan yazılı açıklamada, "ITA Airways, mevcut koşullar doğrultusunda Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den yapılan tüm uçuşların askıya alınmasını 8 Haziran'a kadar uzatmaya karar verdi. Yolcular, uçuşlarını daha sonraki bir tarihe yeniden planlayabilir veya bilet ücretlerini iade alabilirler." ifadeleri kullanıldı.

ITA Airways, bu ay içinde daha önce birkaç kez daha Tel Aviv uçuşlarının askıya alınma süresini uzatmıştı.

ÇOK SAYIDA ULUSLARARASI HAVA YOLU ŞİRKETİ, İSRAİL'E UÇUŞLARINI ASKIYA ALMIŞTI

Yemen'deki Husiler 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu. Füzenin düştüğü noktada 15 metre çapında çukur oluştuğu belirtilmişti.

Aynı gün Husiler, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.

Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs'ta da Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlemişti.

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