İtalya, 29 Ekim'i böyle kutladı

<p>İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği mesajında, 'Bugün, 101 yıl önce yeniden yaşadığımız bir anı, 29 Ekim 1923'te doğan Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Hem de o zamanın haberleriyle. Ulusal Gününüz kutlu olsun' denildi. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/10/29/italya29ekimcumhuriy-2910202447417879.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/10/29/italya29ekimcumhuriy-29102024b16cb5ce.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/10/29/italya29ekimcumhuriy-29102024fa0d0784.jpg'/>