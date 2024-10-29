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Dünya

İtalya, 29 Ekim'i böyle kutladı

İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, o günün gazete haberlerine yer verdi.

DHA29 Ekim 2024 Salı 12:16 - Güncelleme:
İtalya, 29 Ekim'i böyle kutladı
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İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği mesajında, "Bugün, 101 yıl önce yeniden yaşadığımız bir anı, 29 Ekim 1923'te doğan Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Hem de o zamanın haberleriyle. Ulusal Gününüz kutlu olsun" denildi.

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