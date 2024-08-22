İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2024 Perşembe / 17 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9361
  • EURO
    37,9212
  • ALTIN
    2735.87
  • BIST100
    9928.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya açıklarında batan teknede 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Dünya

İtalya açıklarında batan teknede 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sicilya adası açıklarında batan yelkenli tekneden 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Çıkarılan 5 cesetten 4'ünün kimliği belirlendi.

DHA22 Ağustos 2024 Perşembe 11:22 - Güncelleme:
İtalya açıklarında batan teknede 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
ABONE OL

İtalyan itfaiyesi ve sahil güvenlik ekipleri, Palermo kenti yakınlarındaki Porticello kasabası açıklarında batan yelkenli tekneden 5 kişinin cansız bedenini çıkardı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İtalyan medyası, cesedi bulunan kişiler arasında Morgan Stanley International Yönetim Kurulu Başkanı Jonathan Bloomer, eşi Anne Elizabeth, avukatı Chris Morvillo ve Morvillo'nun eşi Nada'nın olduğunu duyurdu. 5'inci cesedin kime ait olduğu ise henüz açıklanmadı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Batan teknede bulunduğu bilinen bir kişi ise hala kayıp. 5'inci cesedin Mike Lynch ya da 18 yaşındaki kızı Hannah'a ait olduğu düşünülüyor.

İtfaiye ve sahil güvenlik ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.