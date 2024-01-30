İtalya-Afrika Zirvesi'nin başarılı geçtiği açıklandı

Roma'da düzenlenen "İtalya-Afrika: Ortak Büyüme İçin Bir Köprü" isimli zirvenin kapanışında iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Ev sahibi Başbakan Meloni, daha önce bakanlar düzeyinde yapılan zirveyi en üst düzeye çıkardıklarını belirterek, "İtalyan yaklaşımının, Afrika kıtasında büyük ilgi görmesinden ve aynı şekilde birçok mevkidaşımın bu girişimi, başarı olarak tanımlamasından gurur duyuyorum." dedi.

Zirvede gündeme gelen İtalya'nın Afrika'ya yönelik kalkınma hamlelerini içeren "Mattei Planı"nın kapalı bir proje olmadığını vurgulayan Meloni, "Hedef, ilgi duyan tüm ülkelerde en başarılı modelleri çoğaltmak ve Afrika ülkelerinin katkısıyla başka projeler hayal etmektir." diye konuştu.

Meloni, bu zirveyle amaçlarının bağış yapan devlet ve bundan yararlanan devlet yapısının üstesinden gelmek olduğunu söyledi.

Başbakan Meloni, "Mattei Planı" çerçevesinde, 5 öncelikli alan belirlediklerini ve bunların enerji, sağlık, eğitim, tarım ve altyapı olduğunu paylaşarak, ilk aşamada 9 Afrika ülkesinde bu alanda projeler gerçekleştirecekleri bilgisini verdi.

Meloni, bu planla ortaya bir fikir koyduklarını ve tavsiyelere göre şekillendirdiklerini aktararak, "Bu zirveyi yaptığımız için çok memnunum. İtalyan inovasyonunu ortaya koyduk. Bizim işimiz burada bitmiyor." değerlendirmesini yaptı.

Assoumani de "Zirvenin hem şeklen hem de içerik açısından başarısından ötürü Başbakanı ve İtalyan yetkilileri tebrik ediyorum. Şimdi geriye bu zirvede varılan kararları somut hale getirmek kalıyor. Afrika için daha iyi bir gelecek için umut yaratan bu zirveyi memnuniyetle karşılıyorum. Afrika ile Avrupa birbirlerine yakın, İtalya köprü konumunda ve bu kardeş ülkenin önemini görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu zirve, her düzeyde başarılı olmuştur. Bunu katıldığım tüm oturumlarda gördüm." diyen Assoumani, bu zirvedeki işbirliğinin ilerleyen dönemde terör, güvenlik ve denizde yaşanan göçmen ölümleri gibi konuların üstesinden gelinmesinde rol oynayabileceğini kaydetti.

Diğer yandan, Gazze'deki durumun bugünkü zirvede ele alınıp alınmadığı sorusu yöneltilen Meloni, bu konunun doğrudan zirvenin konusu olmadığını ama ikili temaslarda görüşüldüğünü belirterek, bölgede ateşkes olması umudunu yineledi.

Meloni ayrıca, "Bu akşam 14 Filistinli çocuktan oluşan ilk grup, İtalyan hastanelerinde tedavi görmek üzere gelecek." dedi.

- İTALYA-AFRİKA ZİRVESİ VE "MATTEİ PLANI"



"İtalya-Afrika: Ortak Büyüme İçin Bir Köprü" ismiyle ilk kez düzenlenen uluslararası zirveye, 25 Afrika ülkesinden liderler ve dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletlerin ilgili kuruluşları, AB, Afrika Birliği, Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Enerji Ajansı gibi çok sayıda uluslararası kuruluşun temsilcisi hazır bulundu.

Başbakan Meloni, zirvenin açılışında, İtalya'nın Afrika'ya yönelik kalkınma hamlesi olan ve adını 1962'de bir uçak kazasında ölen İtalyan iş insanı Enrico Mattei'den alan "Mattei Planı"nın detaylarını paylaştı. Meloni, eğitim-öğretim, sağlık, tarım, su ve enerji alanlarındaki projelerin tamamını içeren "Mattei Planı"nın 5,5 milyar avroluk kaynakla başlayacağını açıkladı.