İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2022 Pazartesi / 28 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5531
  • EURO
    17,5453
  • ALTIN
    969.866
  • BIST100
    2529.26
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya Başbakanı Draghi'den sert Putin çıkışı
Dünya

İtalya Başbakanı Draghi'den sert Putin çıkışı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kazanmaması gerektiğini söyledi.

AA27 Haziran 2022 Pazartesi 18:06 - Güncelleme:
ABONE OL

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılan Draghi'nin Ukrayna özel oturumunda dile getirdiği görüşleri, İtalya Başbakanlığının Twitter hesabından paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin de katıldığı oturumda Draghi, "Ukrayna'ya destek konusunda birlik olalım. Eğer kaybederse, bütün demokrasiler kaybeder ve demokrasinin etkili bir yönetim modeli olduğunu iddia etmek güçleşir. Putin kazanmamalı." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya aday ülke statüsünün verilmesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) kendisi için de önemli olduğunu belirten Draghi, "Birlik, komşu ülkelere yönelik tutumunu, uzun vadeli stratejisini derinden değiştirmiştir. Bu çok önemli bir değişikliktir." yorumunu yaptı.

Draghi'nin İngiliz mevkidaşı Boris Johnson'la G7 Liderler Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

  • putin
  • Mario Draghi
  • Ukrayna-Rusya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.