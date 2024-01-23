İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, geçtiğimiz cumartesi akşamı İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlenmedi, iki taraftan da görüşmenin içeriğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Meloni'yi Türkiye'de takip eden İtalyan gazetecilere başbakanlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre göç alanında işbirliğinin güçlendirilmesi de görüşüldü.

'ANLAŞMA İMZALANDI'

İtalya, Libya üzerinden gelen göçmenlerin durdurulması için Türkiye'nin desteğini istedi. İtalya'nın sağ koalisyon hükümetine yakın Il Giornale gazetesinde yayımlanan bir haberde göç konusundaki bu işbirliği anlaşmasına odaklanıldı. Il Giornale bir istihbarat analisti ile hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Libyalı kaçakçıların durdurulması için Türkiye ile anlaşma" başlığını kullandı. Gazete, "Başbakan'ın imzaladığı anlaşma, Erdoğan'ın büyük nüfuz sahibi olduğu Libya'dan çıkışları durdurmayı amaçlıyor" diye yazdı. Il Giornale başbakanlıktan bir kaynağın verdiği bilgiye dayanarak, İtalya'ya gelen göçmenlerin ağırlıkla Trablusgarp bölgesinden denize açıldığını, bu bölgede "Türklerle işbirliği içinde sahada etkili olunabileceğini" belirtti. Aynı kaynak, "Erdoğan, Libya ile üçlü bir anlaşmayı tamamlama arzusunu teyit etti" diye yazdı.

AFRİKA ZİRVESİ ÖNCESİ GELDİ



BAŞBAKAN Meloni'nin Libya odaklı Türkiye ziyaretini Roma'da yapılması planlanan 'İtalya-Afrika' zirvesine bir hafta kala düzenlenmesi de dikkat çekti. 29 Ocak'ta Senato'da düzenlenecek "İtalya-Afrika. Ortak büyüme için bir köprü" isimli uluslararası zirveye, çok sayıda Afrika ülkesinin devlet, hükümet liderleri ve bakanlarının yanı sıra Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve başlıca uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de katılması bekleniyor. İtalya hükümeti, "Avrupa ile Afrika arasında bir köprü olmak" amacıyla 'Mattei Planı' adını verdiği bir projeyi devreye sokmayı amaçlıyor. Mattei Planı'nın amacı resmi belgelerde, "Afrika uluslarıyla işbirliği, kalkınma ve eşit ortaklık modeli yoluyla birlikte büyümek" şeklinde açıklanıyor.