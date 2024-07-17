İSTANBUL 32°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2024 Çarşamba / 11 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0975
  • EURO
    36,2289
  • ALTIN
    2635.97
  • BIST100
    11155.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya Başbakanı Meloni: Düzensiz göç sorunu kaynak ülkelere yönelmeden çözülemez
Dünya

İtalya Başbakanı Meloni: Düzensiz göç sorunu kaynak ülkelere yönelmeden çözülemez

Libya'nın başkenti Tarablus'ta düzenlenen Trans-Akdeniz Göç Forumuna katılan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, düzensiz göç sorununun kaynak ülkelere yönelmeden çözülemeyeceğini ifade etti Meloni ayrıca, çözüm için Avrupa ve Afrika ülkelerinin birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 16:22 - Güncelleme:
İtalya Başbakanı Meloni: Düzensiz göç sorunu kaynak ülkelere yönelmeden çözülemez
ABONE OL

Forum'da konuşan Meloni, düzensiz göç krizini yönetmek için Afrika ülkeleriyle birlikte uzun vadeli bir stratejik plan geliştirilmesi gerektiğini belirtti. "Düzensiz göç sorunu kaynak ülkelere yönelmeden çözülemez ve çözüm için Avrupa ve Afrika ülkelerinin birlikte çalışması gerekiyor." diyen Meloni, İtalya'nın insan kaçakçılığı ağlarıyla mücadeleye odaklandığını kaydetti.

Meloni, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre en etkili suç ağları arasında yer alan insan kaçakçılığıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

DİBEYBE'DEN DÜZENSİZ GÖÇ AÇIKLAMASI

Forumda konuşan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de, Libya'nın vizyonunun göç konusunda stratejik bir çerçeve oluşturmayı amaçladığını ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan ülkelerdeki kalkınma projelerinin finanse edilmesi gerektiğini söyledi.

"Yeni bir yaklaşıma ve ilgili ülkeler arasındaki koordinasyonu güçlendirecek birleşik bir vizyonun formüle edilmesine ihtiyacımız var." ifadelerini kullanan Dibeybe, düzensiz göç sorununda yalnızca güvenlik çözümleriyle sınırlı kalmanın büyük bir hata olduğunu, işbirliği, şeffaflık, katılım ve karşılıklı saygı vizyonunun benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Dibeybe, Forumun sonunda yayımlanacak Trablus Deklarasyonun, girişimin pratik bir çerçeveye dönüştürülmesi ve Afrika ülkelerinde daha iyi bir gerçeklik yaratan kalkınma projelerine dönüştürülmesi yönünde önemli bir adımı temsil ettiğini ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.