İtalya Başbakanı Meloni: Esed'in düşüşü iyi haber

Meloni, AB Liderler Zirvesi öncesinde parlamentonun üst kanadı Senato'da senatörlerin uluslararası gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Meloni, Suriye'deki geçici yönetimle diyaloğa hazır olduklarını söyledi Suriye'deki gelişmelerle ilgili Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a atıfta bulunan Meloni, "Kallas'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına açık kapı bıraktığını okumuşsunuzdur. Bu da yakınlaşma sağlamak için kullanılabilecek başka bir araç olabilir ancak tabii ki kimse için net olmayan bir durumda hareket ediyoruz." dedi.

Suriye'de henüz yeni geçici yönetimi destekleme yönünde tavır almadıklarını ifade eden Meloni, "Çok dikkatli olunması gerektiğini söyledik. (Beşşar) Esed'in düşüşü iyi haber ancak hangi senaryoya doğru gidildiğini henüz bilmiyoruz. Bazı açıklamalar olumlu görünüyor, bunu temkinli bir şekilde ifade ediyorum. Özellikle azınlıkların, özellikle Hristiyanların korunması konusuna değinmek istiyorum ki bunu Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile de görüştüm." diye konuştu.