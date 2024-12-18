İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2024 Çarşamba / 17 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,0264
  • EURO
    36,7058
  • ALTIN
    2971.53
  • BIST100
    9915.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya Başbakanı Meloni: Esed'in düşüşü iyi haber
Dünya

İtalya Başbakanı Meloni: Esed'in düşüşü iyi haber

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının yakınlaşma sağlamak için kullanılabilecek bir başka araç olabileceğini ancak şu an durumun çok da net olmadığını belirtti.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 18:37 - Güncelleme:
İtalya Başbakanı Meloni: Esed'in düşüşü iyi haber
ABONE OL

Meloni, AB Liderler Zirvesi öncesinde parlamentonun üst kanadı Senato'da senatörlerin uluslararası gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Meloni, Suriye'deki geçici yönetimle diyaloğa hazır olduklarını söyledi

Suriye'deki gelişmelerle ilgili Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a atıfta bulunan Meloni, "Kallas'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına açık kapı bıraktığını okumuşsunuzdur. Bu da yakınlaşma sağlamak için kullanılabilecek başka bir araç olabilir ancak tabii ki kimse için net olmayan bir durumda hareket ediyoruz." dedi.

"ÇOK DİKKATLİ OLUNMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK"

Suriye'de henüz yeni geçici yönetimi destekleme yönünde tavır almadıklarını ifade eden Meloni, "Çok dikkatli olunması gerektiğini söyledik. (Beşşar) Esed'in düşüşü iyi haber ancak hangi senaryoya doğru gidildiğini henüz bilmiyoruz. Bazı açıklamalar olumlu görünüyor, bunu temkinli bir şekilde ifade ediyorum. Özellikle azınlıkların, özellikle Hristiyanların korunması konusuna değinmek istiyorum ki bunu Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile de görüştüm." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'dan Suriye diplomasisi

Suriye'nin terör örgütleri için üs haline gelmesi riski olduğuna dikkati çeken Meloni, "Mesele, Suriye'nin Afganistan modeli bir devlete dönüşmesini önlemek." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.