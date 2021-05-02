02 Mayıs 2021 Pazar 14:19 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 14:35

Inside Over, Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğine dair "Türkiye Afrika Boynuzu'nu İtalya'dan nasıl devraldı?" başlıklı bir çarpıcı bir analiz yayımladı.

"TÜRKİYE ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE YENİDEN AFRİKA'YA DÖNDÜ"

Türkiye'nin bölgede yürüttüğü politikanın siyasi, insani, ekonomi ve kültür ayaklarının sıralandığı haberde, "Osmanlılar, Afrika Boynuzu'ndan Sahel'e ve Trablus'tan kıtanın kalbine kadar jeostratejik her yere bayrak dikerek Afrika'ya büyük önem vermişlerdi. Türkiye da bu bölgeye Erdoğan liderliğinde yeniden dönüş yaptı" ifadesi kullanıldı.



"TÜRKİYE BÖLGEDE İTALYAN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ AŞINDIRDI"

Türkiye'nin Afrika Boynuzu'nda yaptığı yatırımlara değinilen analizde, " Türkiye, Afrika'ya ciddi bir kıtlık yılı olan 2011'den bu yana dikkat çekici ve yoğun bir şekilde yatırım yapmaya başladı ve sadece on yılda bir yüzyılı aşkın İtalyan üstünlüğünü aşındırdı." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Analizde ayrıca Türkiye'nin bölgede yürüttüğü başarılı kültür diplomasisine de değinilerek, Türk dizilerine ilginin artması, bir çok Afrikalı öğrenciye Türkiye'deki üniversitelerde eğitim almaları için verilen burslar ve bölgenin pandemiyle mücadelesinde sağlanan insani ve sağlık yardımlarının Türkiye'nin bölgede mutlak bir lider güç olmasında etkisinin önemli olduğu vurgulanmıştır.

Türkiye Afrika Boynuzu'ndaki yumuşak güç, ekonomik kalkınma ve güvenlik angajmanı projeksiyonuyla "niş bir rol" kazandı. Türkiye'nin diplomasisi ve yatırımları, onu Afrika'da çok az varlığı olan bir aktörden bölgedeki herkesin bağlarını geliştirmekle ilgilendiği bir ülkeye dönüştürdüğü net olarak görülüyor.