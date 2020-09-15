AA 15 Eylül 2020 Salı 17:09 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 18:09

İtalyan haber ajansı ANSA’nın diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun, alıkonulan balıkçıların aileleriyle görüştüğü ve hükümetin, konunun olumlu şekilde çözülmesi için baskılarını ve girişimlerini artırdığı ifade edildi.

Di Maio'nun bu konuda atılacak adımların birlik içinde ele alınması için hükümetin kendi içinde ayrı bir zirve toplantısı yapacağını kaydettiği belirtildi.

Haberde, Di Maio'nun Bingazi üzerinde etkisi olan iki aktörden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri’nden mevkidaşıyla dün görüştüğü, bugün de Rus mevkidaşıyla görüşeceği ve bu konuyu da gündeme getireceği aktarıldı.



İtalya'nın Sicilya Adası'nda Mazara del Vallo kentine kayıtlı 10 kişilik mürettebatı ile "Antartide" ve 6 kişilik mürettebatıyla "Medinea" isimli iki İtalyan balıkçı teknesine ay başında Libya’nın 35 mil açığında el konulmuştu.

Tekneler, darbeci general Halife Hafter’in kontrolündeki Bingazi'ye çekilmişti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan denizcilerine son birkaç yıldır balıkçı teknelerine el konulan sularda avlanmamayı tavsiye ediyor.