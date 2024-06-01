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Dünya

İtalya bir belediye binasına daha Filistin bayrağı asıldı

İtalya'nın kuzeybatısındaki Torino kentinde belediye meclis üyesi Abdullahi Ahmed, Filistin'e destek için belediye binasının ön cephesine Filistin bayrağı astı.

AA1 Haziran 2024 Cumartesi 01:33 - Güncelleme:
İtalya bir belediye binasına daha Filistin bayrağı asıldı
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Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'e destek ve dayanışmasını göstermek aynı zamanda, "Tüm gözler Refah'ın üzerinde" kampanyasına katılmak için kısa süre önce benzer bir uygulamaya giden Bologna Belediyesi gibi belediye binasına Filistin bayrağı astığını söyledi.

Ülkede, Torino dışında daha önce Bologna kentinde benzer bir durum yaşanmıştı. Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore de belediye binası olan D'Accursio Sarayı'nın ön cephesine Gazze'de ateşkes isteyen bir pankart yanına Filistin bayrağı asmıştı.

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