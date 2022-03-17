İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Kuleba ile görüştü

AA 17 Mart 2022 Perşembe 18:10 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 18:11

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın telefonda görüştüğü belirtilerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik haksız ve kabul edilemez saldırganlığını ve son saatlerde sivillere yönelik acımasız saldırılarını kesin olarak kınayan Bakan Di Maio, Avrupa-Atlantik topluluğunun, Rusya'nın derhal düşmanlıklara son vermesi için getirdiği ağır yaptırımlar konusunda birlik halinde olduğunu teyit etti." ifadeleri kullanıldı.

Di Maio'nun mevkidaşına, uluslararası alanda, Ukrayna'nın tam egemenliğini koruyan, herkesçe paylaşılan, sürdürülebilir diplomatik çözüm için her türlü çabayı devam ettireceklerini aktardığı vurgulanan açıklamada, Di Maio'nun, Kuleba'ya, İtalya'nın, devam eden çatışmada Avrupa Birliği ve NATO'da ikna edici desteğinin süreceğini de teyit ettiği kaydedildi.

Luigi Di Maio'nun, Ukrayna halkıyla dayanışmasını dile getirdiği bildirilen açıklamada, İtalya'nın, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en ciddi insani felaketle mücadelede Kiev ve komşu ülkelere yardım etmeye bağlı olduğunu aktardığı ifade edildi.

Bu arada, İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 22 Mart Salı günü İtalya Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na video bağlantı ile katılarak bir görüşme yapacak.