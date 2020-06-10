İtalya Dışişleri Bakanı, Mısır'a fırkateyn satışının onay sürecinin tamamlanmadığını açıkladı

AA 10 Haziran 2020 Çarşamba 19:17 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 19:17

Parlamentoda milletvekillerin sorularını yanıtlayan Di Maio, Mısır’da 4 yıl önce ortadan kaybolduktan sonra ölü bulunan İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni'nin ölümünü aydınlatmayan ve bu nedenle tepki çeken Mısır'a yönelik gündemdeki geniş kapsamlı silah satış anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Di Maio, Mısır’a silah satışı sürecinin henüz tamamlanmadığını belirterek, "Şunu kesin olarak belirtmek gerekir ki Mısır’a fırkateyn satışına ilişkin onay süreci devam ediyor, süreç tamamlanmış değil." ifadesini kullandı.

Bakan Di Maio, Mısır’ın kendileri için terörle mücadelede önemli bir muhatap olarak kalmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Mısır makamlarından, Giulio cinayetine ilişkin hakikati istiyoruz. Bizim çabalarımız Roma ve Kahire başsavcılıklarını bu konuyla ilgili bir araya getirmek yönünde." dedi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Başbakan Giuseppe Conte’nin Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile pazar günü yaptığı telefon görüşmesinin ardından İtalya’nın Mısır’a 1,2 milyar avro karşılığında 2 Fremm sınıfı fırkateyn satışı başta olmak üzere geniş kapsamlı anlaşmaya yeşil ışık yaktığı bildirilmişti.

Haberler üzerinde Giulio Regeni'nin annesi Paola ve babası Claudio Regeni de İtalyan hükümetine tepki göstererek, “Bu hükümet bizi aldattı. Sisi kendisine satacağımız her gemi ve silahı, bizim her zaman mücadele ettiğimiz insan hakları ihlallerini devam ettirmek için kullanacak." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, La Repubblica gazetesinin haberine göre, bugün sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya ile Regeni cinayetinin çözümüne yönelik iş birliğine yanaşmayan Mısır yönetimine silah satışının yapılmaması talep ediliyor.

- REGENİ HADİSESİ



İngiliz Cambridge Üniversitesinde doktora yapan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede bulunduğu sırada 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu.

Regeni'nin ölümü, İtalya ve Mısır arasında zaman zaman sorun olmaya devam ediyor. İtalyan kamuoyu ve makamları, Mısırlı yetkililerden Regeni’nin hayatını nasıl kaybettiğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.