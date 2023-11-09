İtalya, Gazzeli çocukları almaya hazır olduklarını açıkladı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Yardım Konferansı"na katılan Tajani, burada yaptığı konuşmada, "Somut bir biçimde, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki dostlarımızın da işbirliği ile İtalya olarak, hastanede tedavi görmesi gereken bazı Filistinli çocukları ağırlama konusundaki uygunluğumuzu burada yinelemek isterim." dedi.

Tajani, "Gazze'de insani kriz yaşanmaması için her türlü imkanı kullanmalıyız. İtalya üzerine düşeni yapmaya hazır. İnsani yardım taşıyan iki uçağı El Ariş'e gönderdik. İnsani yardım faaliyetlerimizi daha da güçlendirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Tajani, İtalyan hükümeti olarak içinde acil servisin bulunduğu ve cerrahi operasyonun da yapılabileceği askeri bir gemiyi bölgeye gönderdikleri, ayrıca uygun koşullar olduğunda bir sahra hastanesi de göndereceklerinin bilgisini verdi.

Tajani, insani yardım faaliyetlerinin finansmanı konusunu da değerlendirdiklerini kaydetti.

Bu arada Tajani, bugün İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, "İsrail'in kendisini savunma hakkı var ancak herkesten ve dolayısıyla İsrail'den sivilleri korumasını, Gazze halkına yardım için çatışmalara insani aralar vermesini istiyoruz. Ayrıca İsrail hükümetinden Batı Şeria'nın Filistin topraklarındaki aşırılıkçı yerleşimcilerin şiddetine de son vermesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu savaşın bir an önce bitmesini istediklerine işaret eden Tajani, eğer askeri operasyonlarını sürdürecekse de İsrail'in bunu uluslararası hukuka saygı göstererek ve sivilleri koruyarak yapması gerektiğini söyledi.

Tajani, bölge için "iki halk, iki devlet" çözümü dışında başka alternatif bulunmadığına da dikkati çekti.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 173 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.