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Dünya

İtalya Genelkurmay Başkanı: Rusya Askeri gücünü hızla toparlıyor

İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano, Rusya'nın savaşta yitirdiği kapasiteyi hızla geri kazandığını ve askeri olarak tahminlerden daha hızlı büyüdüğünü açıkladı.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:42 - Güncelleme:
İtalya Genelkurmay Başkanı: Rusya Askeri gücünü hızla toparlıyor
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İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano, Rusya'nın, kaybettiği askeri kabiliyetlerini hızla geri kazandığını ve askeri açıdan beklenenden daha çabuk biçimde büyüdüğünü belirtti.

İtalyan haber kanalı Rainews24'ün haberine göre, Orgeneral Portolano, parlamentonun savunma ve dışişleri ortak komisyonunda güncel askeri meselelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Portolano, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik değerlendirmesinde, "Moskova, kaybettiği askeri kabiliyetlerini yeniden inşa ediyor ve askeri açıdan beklenenden daha hızlı bir şekilde büyüyor." dedi.

Ateşkes durumunda bile Rus askeri endüstrisinin sivil amaçlara yeniden döneceğine dair hiçbir işaret olmadığını belirten Portolano, "Bazı ortak ülkelerin istatistiklerine göre Rusya, 5 yıl içinde İttifak (NATO) topraklarını doğrudan tehdit edebilecek bir askeri kapasiteye sahip olabilir." diye konuştu.

Portolano, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) güvenilirliğini ve caydırıcılık kapasitesini sınayan bir dizi karmaşık tehditle karşı karşıya kalınmasına yol açan mevcut uluslararası senaryolara yönelik caydırıcılığın artırılması gerektiğini belirterek "Bu nedenle, ortak ve ileri görüşlü yanıtlar gereklidir ve bu, ancak giderek daha yakın uluslararası işbirliğiyle sağlanabilir." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra İsrail ile İran arasındaki çatışmanın da İtalya'nın ulusal egemenliğini koruması için etkili bir savunma ve caydırıcılık kapasitesine sahip olması gerektiğini ortaya koyduğunu söyleyen Portolano, bu kapsamda 14 Temmuz'da Savunma Bakanı Guido Crosetto'ya sunulan İtalya'nın yeni ulusal askeri stratejisinde yer alan hedefleri de komisyon üyelerine aktardı.

Portolano, 6 ana hedefin söz konusu olduğunu ve bu hedeflerin; silahlı kuvvetlerin son teknolojiye sahip daha modern bir yapıda olmasını, müşterek operasyonlara hazır hale gelmesini, rasyonel, verimli ve farklı alanlara odaklanabilmesini içerdiğini kaydetti.

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