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Dünya

İtalya, Husiler hakkında açıklama

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Yemen'deki İran destekli Husilerin 'saldırı tehditlerinden' korkmayacaklarını söyledi.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 20:10 - Güncelleme:
İtalya, Husiler hakkında açıklama
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Tajani Roma'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi'nin, "İtalya'nın, Husilere yönelik saldırılarda yer alması halinde onların da hedef olacağını" söylemesine yanıt verdi.

Husiler tarafından yapılan hiçbir tehditten korkmayacaklarını belirten Tajani, "(Kızıldeniz'de) Ticari trafiği destekliyoruz. Kimseye saldırmıyoruz ama başkaları tarafından saldırıya uğramak da istemiyoruz." dedi.

Tajani, bölgede trafiğin serbest olması gerektiğini kaydederek gemilere saldırılması durumunda "İtalyan ticari gemilerini savunarak saldırılara karşılık vereceklerini" ifade etti.

Muhammed Ali el-Husi, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, İsrail'in Filistin'e saldırıları karşısında İtalya'nın tarafsız olması gerektiğini ve Yemen'e yönelik saldırılarda yer alması halinde İtalya'nın hedef haline geleceğini söylemişti.

- Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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