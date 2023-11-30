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Dünya

İtalya ile İspanya arasında polemik

İtalya ve İspanya arasında 'aşırı sağ' ve 'aşırı sol' polemiği gündeme geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 'İtalya, aşırı sağ tarafından yönetiliyor' ifadesine, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 'İspanya, aşırı solcular tarafından yönetiliyor' karşılığını verdi.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 16:25 - Güncelleme:
İtalya ile İspanya arasında polemik
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İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından 16 Kasım'da Meclis'ten güvenoyu alarak yeniden hükümet kuran Sanchez, devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, "İtalya'da aşırı sağ hükümette, biz onu burada durdurduk." ifadeleri, İtalya'nın tepkisini çekti.

İtalya'da Eylül 2022'de yapılan erken genel seçimlerden sonra aşırı sağcı lider Giorgia Meloni liderliğinde kurulan sağ koalisyon hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, aynı zamanda iktidarın küçük ortağı Forza Italia Partisinin lideri Antonio Tajani, "X" hesabından, "İspanya'da aşırı sol hükümette. İtalya'da biz onları yenilgiye uğrattık. Biz hukukun üstünlüğüne saygı duyuyoruz. Madrid'de de aynısı oluyor mu? İtalya'da Avrupa Halk Partisi (EPP) hükümette, İspanya'da ayrılıkçılar." ifadelerini kullandı.

İki ülke basınında daha önce çıkan haber ve yorumlarda da siyasi yelpazenin karşıt taraflarında yer alan Giorgia Meloni ve Pedro Sanchez'in iyi anlaşamadıkları belirtiliyor.

Meloni, İspanya'daki seçimler öncesinde Avrupa'daki ortağı aşırı sağcı Vox Partisinin lideri Santiago Abascal'a açıktan destek vermiş, buna karşın Vox, İspanya'da yüksek oy alma beklentisinin aksine seçimden 3. parti olarak çıkmıştı.

Bu durum, İspanyol basınında, "İspanya, Meloni'yi frenliyor" şeklinde yorumlanırken, İtalya'da da özellikle sol tandanslı basında "Meloni'nin İspanya'da yenilgiye uğradığı" yorumlarıyla yer almıştı.

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