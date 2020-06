AA 10 Haziran 2020 Çarşamba 09:24 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 09:24

Yerel basında çıkan haberlere göre, pazar günü İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından İtalyan hükümeti, Mısır’a ilk aşamada yeni üretilen 2 adet "FREMM" sınıfı fırkateyn satışına onay verdi.

İki ülke arasındaki askeri savunma alanındaki bu iş birliği, Mısır’da araştırma yaparken ölü bulunan Giulio Regeni’nin ailesini hayal kırıklığına uğrattı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden La Repubblica'ya konuşan Giulio'nun annesi Paola ve babası Claudio Regeni, "Bu hükümet, bizi aldattı. Kırgınız ve öfkeliyiz." dedi.

Oğullarının isminin kullanıldığını savunan anne ve baba Regeni, "Mısır ile her yeni ticari anlaşma yapıldığında Sisi hükümetinin dost bir hükümet olduğu belgeleniyor ancak Giulio'nun ismini vicdanlarını temizlemek için dile getiriyorlar. Biz artık bu noktada değiliz. Sisi, kendisine satacağımız her gemi ve silahı, bizim her zaman mücadele ettiğimiz insan hakları ihlallerini devam ettirmek için kullanacak." mesajı verdi.

La Repubblica’da çıkan bir başka haberde de iki ülke arasındaki anlaşmanın, 1,2 milyar avro karşılığında 2 fırkateyn satışı dışında toplamda 6'yı bulacak fırkateyn, 20 deniz karakol botu ile 24'ü M346 tipi eğitim uçağı, 24'ü Eurofighter avcı bombardıman jeti olmak üzere toplam 48 uçak satışını içerdiği belirtildi.



Konuya ilişkin Il Fatto Quotidiano gazetesinde çıkan haberde ise "Mısır’da Sisi rejimi, Giulio Regeni hadisesinde iş birliği yapmıyor ancak Mısır, İtalya için sadık bir müşteri olmaya devam ediyor.” yorumu yapıldı.



Bu arada, İtalyan Parlamentosu Regeni Cinayetini Araştırma Komisyonu Başkanı Erasmo Palazzotto da yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Conte’nin, Sisi ile yaptığı son telefon konuşmasına ve bu bağlamdaki ikili anlaşmaya ilişkin komisyona ivedilikle bilgi vermesi için çağrılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

- Regeni hadisesi



İngiliz Cambridge Üniversitesinde doktora yapan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede bulunduğu sırada 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu.



Regeni'nin ölümü, İtalya ve Mısır arasında zaman zaman sorun olmaya devam ediyor. İtalyan kamuoyu ve makamları, Mısırlı yetkililerden Regeni’nin nasıl hayatını kaybettiğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.



İtalyan savcılar, aralık ayında İtalyan parlamentosuna verdikleri bilgide, Regeni'nin günlerce işkence gördükten sonra hayatını kaybettiğini belirtmiş ve Mısır makamlarının kendilerini 4 kez yanlış yönlendirmeye kalkıştığını tespit ettiklerini bildirmişti.