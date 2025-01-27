İtalya ile Suudi Arabistan arasında 10 milyar avroluk anlaşma

Başbakan Meloni, Körfez ülkeleri turu kapsamında dün gittiği Suudi Arabistan'da gezisini takip eden İtalyan gazetecilere bu sabah değerlendirmelerde bulundu.

Meloni, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile El-Ula kentinde iki ülke arasında "Stratejik Ortaklık Konseyi"nin kurulmasına yönelik attıkları imzalara ilişkin, "İtalya ve Suudi Arabistan'ın enerji, Afrika ile ilişkileri, savunma ve yatırımlar gibi farklı konularda stratejik ilişkiler kurma konusunda çıkarı var." dedi.

Suudi Arabistan ile işbirliklerinin seviyesini stratejik ortaklığa yükselttiklerine dikkati çeken Meloni, "Bu, bir nezaket ziyareti değil önemli sonuçlarla dönüyoruz. Bu, periyodik olarak toplanan, belirlenen öncelikli konularda ortak çalışmaları değerlendiren bir konsey anlamına geliyor ve bizim belirlediğimiz öncelikli konular, enerji alanında işbirliği, savunma, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve arkeolojiyle ilgili konulara kadar uzanıyor." diye konuştu.

- "SUUDİ ARABİSTAN, ORTA DOĞU'DA KİLİT BİR AKTÖR"

Başbakan Meloni, iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi çerçevesinde Suudi Arabistan ile yaklaşık 10 milyar avro değerinde işbirliği ve endüstriyel anlaşmalar imzalandığını ifade etti.

"Suudi Arabistan, Orta Doğu'da kilit bir aktör." diyen Meloni, Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, kendilerinin de desteklediği iki devletli çözüm ve normalleşme sürecini kolaylaştırabileceğini vurguladı.

Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'nin yeniden inşasını gelecek dönemdeki en büyük zorluklardan biri olarak tanımladığını ve bunun başarıya ulaşması için uluslararası toplumun büyük bir katılım göstermesi gerektiğini söylerken çok haklı olduğunu dile getirdi.

Bölgede göç konusunda Lübnan ve Ürdün gibi ülkelerin istikrarının olumsuz etkilendiğine işaret eden Meloni, "Mülteciler konusuna gelince, şu anda belirlenmiş bir plana sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Daha çok bu konuda mutlaka dahil edilmesi gereken bölgesel aktörlerle bir diyalog süreci içerisindeyiz. Bunlar, son derece karmaşık meseleler ancak bu konuların bölge aktörleriyle diyalog halinde ele alınıyor olması, bence yeniden inşa sürecinde ciddi bir şekilde çalışılmak istendiğinin bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

- SUUDİ ARABİSTAN, GCAP PROGRAMINA GİRECEK Mİ?

Meloni, İtalya'nın, İngiltere ve Japonya ile 6. nesil savaş uçağı geliştirmek için üzerinde çalıştığı "Küresel Hava Muharebe Programı'na (GCAP)" Suudi Arabistan'ın ilgisinin sorulması üzerine, "Suudilerin, GCAP'a girmesinden yanayız ancak bu, hemen gerçekleşecek bir şey değil çünkü önce İngiltere ve Japonya hükümetleriyle üçlü çalışmayı tamamlamamız gerekiyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın savunma sanayisindeki kapasitesini programa dahil olan diğer aktörlerle uyumlu hale getirecek bir yaklaşımı teşvik etmeliyiz." yanıtını verdi.

- ABD İLE VERGİ TARİFELERİ KONUSUNDA DİYALOG ÇAĞRISI

ABD'de yeni göreve gelen Başkan Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin verdiği sinyallerle ilgili değerlendirmesi sorulan Meloni, "Bu konuda çatışma kimseye fayda sağlamaz. Diyalog ve dengeli bir çözüm, bu konuyu ele almanın yoludur. Bu yüzden ABD yönetimiyle beraber çözümler bulmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki ticaret fazlası sorununun Trump'ın başkanlığında ortaya çıkan bir durum olmadığını belirten Meloni, "Bu konu, Amerikan yönetimleri tarafından sıkça gündeme getirilen bir husustu. 2023'te Avrupa ile ABD arasındaki ticaret fazlası, Avrupa lehine 150 milyar doların üzerineydi. Bu, önemli. ABD'nin bakış açısını anlıyorum. Aynı konuyu örneğin biz de Çin'e karşı dile getiriyoruz." yorumunu yaptı.

İtalya Başbakanı, Körfez turunun son ayağı için Suudi Arabistan'dan Bahreyn'e geçti.