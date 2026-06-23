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Dünya

İtalya ilk sinyali verdi! 6. nesil savaş uçağı için ortaklık çağrısı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalya'nın, İngiltere ve Japonya ile Aralık 2022'de duyurduğu ve o tarihten bu yana üzerinde çalıştığı 'Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP)' isimli 6. nesil savaş uçağı projesine daha fazla ülkenin katılabileceğini söyledi.

AA23 Haziran 2026 Salı 20:34 - Güncelleme:
İtalya ilk sinyali verdi! 6. nesil savaş uçağı için ortaklık çağrısı
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Bakan Crosetto, Roma'da katıldığı bir etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere ve Japonya ile GCAP konusundaki çalışmalarda ilerlediklerini belirterek, "Kanada, yeni savaş uçağı programına gözlemci olarak katılmakla en çok ilgilenen ülke gibi görünüyor." dedi.

Projeye daha fazla ülkenin katılacağını düşündüğünü dile getiren Crosetto, Almanya ve Suudi Arabistan'ın da katılmak istemesi halinde buna açık olacaklarını kaydetti.

Almanya ve Fransa'nın, Avrupa'nın en iddialı ortak savunma girişimi olarak anılan 100 milyar avroluk Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi (FCAS) Projesi'ni iptal etme konusunda anlaştığı 8 Haziran'da basına yansımıştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de 15 Haziran'da Roma'da Japon mevkidaşı Takaiçi Sanae ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, GCAP'de "nihayet operasyonel aşamaya geçildiğini" söylemiş, Japonya Başbakanı da "bu proje üzerindeki çalışmaları hızlandırmak istediklerini" ifade etmişti.

Japonya'dan Mitsubishi Heavy, İngiltere'den BAE Systems ve İtalya'dan Leonardo S.p.A'nın üzerinde çalıştığı GCAP projesi kapsamında 2035 yılına kadar 6. nesil jetin üretilmesi planlanıyor.

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