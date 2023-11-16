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Dünya

İtalya, kamu güvenliğine yönelik yeni bir paketi onayladı

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, kamu güvenliğine ilişkin bir dizi tedbir ve bazı cezaları ağırlaştırmayı öngören yeni bir güvenlik paketini kabul etti.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 23:13 - Güncelleme:
İtalya, kamu güvenliğine yönelik yeni bir paketi onayladı
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Başbakan Meloni, "X" platformundan yaptığı paylaşımda, bugünkü bakanlar kurulunda onayladıkları yeni güvenlik paketinin gururunu yaşadıklarını belirterek, paketteki yeni düzenlemeleri sıraladı.

Buna göre paketle, yasalara aykırı biçimde işgal edilen mülklerin hızlı şekilde boşaltılması sağlanacak ve işgalciler 2 ile 7 yıl arasında değişen hapis cezası alabilecek, yaşlı ve savunmasız kişilere yönelik ağırlaştırılmış dolandırıcılık suçlarındaki hapis cezası 2 yıldan 6 yıla çıkarılacak, cezaevlerinde ayaklanma organize edenlere 2 yıldan 8 yıla ve buna katılanlara ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Metro gibi toplu taşımada reşit olmayanları dilenci ve yankesici olarak çalıştıranlara özel tedbirler uygulanarak bunlara yönelik cezalar artırılacak, yankesicilik gibi suçlara karışan hamile ya da 3 yaşında çocuğu bulunan kadınlara verilen cezaların infazının ertelenmesi artık zorunlu olmayacak ve son dönemde ülkede sıkça çevre aktivistlerinin yaptığı yolu bedeniyle trafiğe kapama eylemlerinde de idari para cezası uygulanacak.

Pakette ayrıca güvenlik güçlerinin daha fazla korunması kapsamında, kamu görevlisine karşı yapılan şiddet eylemlerine yönelik cezaların artırılacağı da belirtildi.

Söz konusu paket, parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin onayını aldıktan sonra yasalaşacak.

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