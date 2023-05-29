İtalya, Kosova'da KFOR'a yönelik saldırıyı sert şekilde kınadı

Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan Belediyesi önünde sabahtan itibaren protesto düzenleyen Sırplar ile NATO'nun KFOR birlikleri arasında yaşanan arbedeye ilişkin Başbakan Meloni yazılı açıklama yaptı.

Meloni, İtalyan hükümeti adına, bugünkü olaylarda yaralanan KFOR'da görevli İtalyan askerlerine yakınlığına ve dayanışmasına dikkati çekerek , "Diğer ülkelerden askerlerin de yer aldığı KFOR misyonuna karşı yapılan saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Yaşananlar kesinlikle kabul edilemez ve sorumsuzcadır. KFOR'a yönelik başka saldırılara müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İtalya hükümetinin Batı Balkanlar'da barış ve istikrar taahhüdünün en üst düzeyde olduğunu belirten Meloni, "Kosovalı yetkililerin, tek taraflı adımlar atmasını önlemek esastır ve ilgili tüm tarafların da derhal geri adım atarak tansiyonun düşürülmesine katkıda bulunması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birer telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Tajani'nin iki lidere, yaşanan şiddetin kabul edilemez olduğunu aktardığı ve taraflara tüm şiddet ve provokasyonların bir an önce durdurulması çağrısı yaptığı kaydedildi.

Tajani'nin ayrıca İtalya'nın, Kosova'nın kuzeyinde sürdürülebilir bir çözüme ulaşılmasına katkıda bulunma isteğini ilettiği ve Priştine ile Belgrad arasında diyaloğu kolaylaştırmak için İtalya'nın iyi niyetini aktardığı bildirildi.

Tajani, akşam üstü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugünkü olaylarda KFOR bünyesinde görevli 11 İtalyan askerinin yaralandığını açıklasa da İtalya Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde 14 İtalyan askerinin yaralandığını, bunlardan 3'ünün yaralanmalarının ciddi olduğunu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktardı.

- Protestolar düzenleniyor

Son günlerde gerilimin arttığı Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar, yeni Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasını engellemek ve belediye binalarına girmek için Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç'teki belediye binaları önünde toplanarak protesto düzenliyor.

Kosova Polisi'nin belediye binalarından çekilmesini ve yeni seçilen Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamamasını talep eden Sırplar, sabah polis kordonunu aşarak belediye binalarına girmeye çalışmıştı.

Kosova Polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

- Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ile güvenlik güçleri arasında 26 Mayıs'ta da arbede yaşanmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in orduya "Hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti.

Bölgede 23 Nisan'da yapılan olağanüstü yerel seçimleri Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanırken seçimler, bölgede çoğunluğu oluşturan Kosovalı Sırplar tarafından boykot edilmişti. Kosova Merkez Seçim Komisyonu, bölgede kayıtlı 45 bin 95 seçmenden sadece 1567'sinin (yüzde 3,47) oy kullandığını açıklamıştı.