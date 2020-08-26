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Dünya

İtalya Putin'in rakibinin zehirlenmesinden rahatsız

İtalya, Putin'in muhalifi aktivist Navalnıy'ın zehirlenmiş olma ihtimalinden endişe duyduğunu açıkladı.

AA26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:23 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:23
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 İtalya Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki Alman hastanesinin ön raporundan derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, Navalnıy'ın klinik durumuna yönelik Alman Charite Hastanesi uzmanlarının zehirlenmiş olabileceğini öne süren ilk sonuçlarından derin endişe duyduğunu belirtir. Bu çok ciddi duruma, halihazırda Avrupa Birliği'nin (AB) de talebi doğrultusunda hızlı bir biçimde ışık tutulması ihtiyacını kuvvetle destekliyoruz. Rus yetkililerin sorumluları adalete teslim etmesi için en kısa sürede bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatacağını umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Rus makamlarının gecikmeden Navalnıy'ın zehirlenmesi hakkında bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatması gerektiğini açıklamıştı.

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