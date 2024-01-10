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Dünya

İtalya: Ukrayna'yı desteklemek siyasi ve stratejik bir hata

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'nın yaz aylarındaki saldırısının istenen sonuçları vermediğini, bununla beraber Ukrayna'yı desteklememenin siyasi ve stratejik bir hata olacağını söyledi.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 14:55 - Güncelleme:
İtalya: Ukrayna'yı desteklemek siyasi ve stratejik bir hata
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Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin yılbaşından önce kabul ettiği Ukrayna'ya yönelik silah yardımını 2024 boyunca sürdürmeyi hedefleyen kararname, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde görüşülmeye başlandı.

Kanun hükmünde kararname olarak yürürlüğe giren ancak hem Temsilciler Meclisi hem de parlamentonun üst kanadı Senatonun onayını alması gereken kararnameye dair söz alan Crosetto, şunları söyledi:

"Maalesef Ukrayna'nın yaz aylarındaki karşı saldırısı istenen sonuçları vermedi. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin, Rus taarruzuna karşı koyabilmeleri için çabalarını desteklemeye devam etmek önemli. Kışla beraber Rusya'nın tepkisinin çok sert olması öngörülüyor. Rusya'nın amacı; Ukrayna halkının moralini düşürmek ve iç kırılmalar yaratmaktır. Bu nedenle kabine, Ukrayna'ya askeri ve sivil araç, malzeme, teçhizat konusunda somut yardım yapılmasına ilişkin yetkinin bir yıl daha uzatılmasını gerekli görmüştür."

- "RUSLAR MEVZİLERİNİ KORUMAK İÇİN 8 MİLYONDAN FAZLA MAYIN DÖŞEDİ"

Crosetto, "Ukrayna, ilk kapı ama tek o değil. O kapının herhangi bir tepki olmadan kırılabileceği düşüncesi hakim olsaydı, başka kapılar da olurdu. Amaç, Rusça konuşan bir nüfusu korumak değil, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) adı verilen milletler topluluğunu yeniden kurmaktı." ifadesini kullandı.

Crosetto, Ukrayna istihbaratının tahminlerine göre, Rusların mevzilerini korumak için 8 milyondan fazla mayın döşediği bilgisini paylaştı.

İtalya Savunma Bakanı, diplomatik görüşmelerin başlatılmasını teşvik edecek, adil barışa yönelik her türlü adımı en başından bu yana kararlılıkla desteklediklerini de ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sona erene dek desteklerinin sürmesi gerektiğini vurgulayan Crosetto, "Önümüzdeki yol halen uzun ama geri adım atmak, siyasi ve stratejik bir hata olur. İtalya'nın, Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımdan gurur duyuyorum. Bu, on binlerce insanı kurtarmanın yoluydu. Umarım bu yardımlar devam eder." diye konuştu.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Temsilciler Meclisinde görüşmeler sürerken, muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S), Ukrayna'da insani yardım amaçlı tedbirlere halel getirmeden Ukrayna'ya silah tedarikinin hemen durdurulması ve diplomatik çabalara dönülmesine yönelik bir karar tasarısı sundu.

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