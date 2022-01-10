İtalya ve Almanya arasında yeni iş birliği!

AA 10 Ocak 2022 Pazartesi 21:20 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 21:20

Di Maio, Roma'ya ilk ziyaretini gerçekleştiren Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile devlet konukevi Villa Madama'da bir araya geldi. Bakanlar, iki ülke ilişkileri, pandemiyle mücadele, düzensiz göç, enerji ve iklim konularını ele aldı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Di Maio, "Roma ve Berlin arasında gelişmiş bir iş birliği üzerinde çalışmaya başladık." dedi. Di Maio, bunun, Fransa ile kasım sonunda yaptıkları Quirinale Anlaşması'nı dışlamayı amaçlamadığını belirtti.

Luigi Di Maio, iki ülkenin, gelişmiş iş birliğini kapsayan eylem planını bu yıl ortasına kadar imzalamayı hedeflediğini vurguladı.

İklim değişikliği ve yeşil dönüşümün, İtalya ve Almanya'nın paylaştığı öncelikli konular olduğunu aktaran Di Maio, Avrupa'nın iklim konusunda ortak bir eylemi olması gerektiğinden söz etti.

İtalyan bakan, "Kazakistan'daki gelişmeleri büyük endişeyle takip ediyoruz." dedi.

İtalya'nın Kazakistan'a yönelik silah satışını durdurup durmayacağına ilişkin bir soru üzerine Di Maio, bu konuda ülkesinin, uluslararası ve Avrupalı ortaklarıyla iş birliği içinde olacağını söyledi.

Düzensiz göç meselesinde sadece Kuzey Afrika'daki değil, farklı bölgelerdeki istikrarsızlığın da etkisi olduğunu dile getiren Di Maio, uluslararası toplumu bu konuya daha fazla ilgi göstermeye çağırdı.

- BAERBOCK'ÜN AÇIKLAMALARI

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da salgın, göç, enerji ve iklim konularında daha yakın çalışmak istediğini belirterek, "Kovid-19 salgını, ortaklık temelindeki iş birliğinin değerini gösterdi." dedi.

Baerbock, İtalya ve Almanya'nın pek çok konuyu kapsayan bir eylem planı üzerinde çalıştığını söyledi.

Kazakistan'daki protestoların neden bu kadar tırmandığının belirsiz olduğunu ifade eden Baerbock, Orta Asya'daki ülkelerin tek taraflı olarak Rusya ve Çin'e bağımlı hale gelmelerinin Avrupa'nın çıkarına olmadığını kaydetti. Alman Bakan, bu hususta Avrupa ülkelerinin birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmasının önemli olduğunu da dile getirdi.

Krizlerin diyalog yoluyla çözülebileceğinin ve AB'nin bu hususta bir rol oynayabileceğinin altını çizen Baerbock, Ukrayna'nın egemenliğinin Rusya tarafından ihlal edilmesinin ağır sonuçları olacağını, Avrupa'nın bu konuda birlik içinde olması gerektiğini kaydetti.

Baerbock, "Sadece iklim ve enerji konularında değil göçmen konusunda da İtalya ile aynı taraftayız. Akdeniz'de insanların ölmesini kabul etmek istemiyoruz. AB'nin dış sınırları ve iltica için ortak sürdürülebilir sığınma politikaları için beraber çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan Bakan Di Maio da bunun üzerine Almanya ile üçüncü ülkelerde bu konu özelinde iş birliğini güçlendirme ihtiyacını paylaştıklarını ifade ederek "AB içindeki müzakerelere hız vermemiz gerekecek." dedi.