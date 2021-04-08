Star.com.tr 08 Nisan 2021 Perşembe 00:35 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 00:35

İtalya AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısını yalnızca 60 yaşın üzerindekilere vurulacağını, İngiltere ise aşıdan sonra görülen kan pıhtılaşması nedeniyle 30 yaşın üstü vatandaşlarına vurayacağını söyledi.

Avrupa'da milyonlarca kişiye verilen aşının kullanımını bir çok ülke tekrar askıya aldı. Fransa, Hollanda ve Almanya da dahil olmak üzere bazı ülkeler belirli yaş aralığına bu aşının vurulacağını söyledi.

İtalya sağlık bakanlığı aşısının yalnızca 60 yaşın üzerindeki kişilerde kullanılmasını tavsiye etti, ancak ilk AstraZeneca atışını yapan 60 yaşın altındakilerin de ikinci aşılarını da bu Kovid-19 aşısından yapması gerektiğini söyledi.

İngiltere'de bilim kurulunun tavsiyesi imkanı olan 30 yaşın altındaki vatandaşların başka aşıların seçmesi gerektiğini söyledi.

Kurul "ciddi güvenlik endişelerimiz olduğu için değil, daha dikkatli olmak için başka aşılara yönlendiriyoruz" dedi.

Avrupalı ilaç üreticileri, aşı ile çok nadir görülen kan pıhtılaşması vakaları arasında bağlantılar bulduklarını ancak Kovid-19'a karşı etkili bir aşı olduğunu söylediler.

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