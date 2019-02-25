İtalya ve İngiltere idamları konuşmak yerine bilardo oynamayı tercih etti

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Arap Birliği ve Avrupa Birliği zirvesi için gittiği Mısır'da İngiltere Başbakanı Theresa May ile bilardo oynadı.

Mısır'da devam eden adaletsiz idamlar karşısında sessiz kalmayı tercih eden liderlere tepkiler çığ gibi büyüyor.

Darbeci Sisi yönetiminde Mısır'da geçtiğimiz günlerde 9 Mısırlı genç idam edilmiş ve söz konusu idamlara Avrupa'dan herhangi bir tepki gelmemişti.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN SERT TEPKİ: YAZIKLAR OLSUN

Avrupa’nın Mısır’da düzenlenen zirveye katılmasına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; AB Komisyonu Başkanı Juncker, AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini’ye doğrudan seslenerek, “Nerede sizin ilke ve değerleriniz? Hepinize yazıklar olsun.” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet, ilk AB-Arap Ligi Zirvesi’nin Mısır’da gerçekleşeceğini hatırlatarak, “9 genç insanın idam edildiği aynı haftada gerçekleşecek. AB, zirvede en üst makamlarınca temsil edilecek; Juncker, Tusk, Mogherini katılacak. Ama terörü övmek suçundan ceza alanlar için ‘ifade özgürlüğü’ kılıfında Türkiye’yi eleştirirler.” ifadelerini kullandı.