İtalya ve Slovenya, sınır kontrollerini kaldırmada mutabık

Meloni, Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de Sloven mevkidaşı Robert Golob'u ağırladı. İki lider, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Ev sahibi Başbakan Meloni, Slovenya ile sınırlarında 21 Ekim'den itibaren uygulamaya koydukları sınır kontrollerine değinerek, "İkimiz de Schengen'in korunması gereken olağanüstü bir başarı olduğunun bilincindeyiz. Ortak taahhüt, koşullar izin verir vermez olağan sınır rejiminin yeniden tesis edilmesidir." dedi.

İki ülke arasında sınır kontrollerinin yeniden uygulamaya koymasıyla hem yük taşımacılığında yaşanan sıkıntıların hem de sınırdan her gün geçiş yapan bölgedeki halkın yaşadığı zorlukların farkında olduklarını belirten Meloni, uluslararası arenadaki mevcut durumun sınırlar üzerinde göç baskısını arttırdığını bu nedenle sınır kontrolü uygulamak durumunda kaldıklarını ifade etti.

Meloni, kendisinin "Avrupa'nın yeniden birleşmesi olarak tanımladığı" Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme sürecini hızlandırmalarının önemli olduğunu söyledi.

Başbakan Meloni, Golob ile Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan destek ve uluslararası hukuka tam uyum içinde adil bir barışın sağlanmasına yönelik kararlılık konusunda da mutabık olduklarını aktardı.

Meloni, Orta Doğu'da özellikle insani alanda atabilecekleri adımları ele aldıklarını, İtalya'nın hastane olarak hizmet verebilen bir askeri ikmal gemisini bölgeye sevk ettiğini hatırlattı.

Konuk Başbakan Golob da iki ülke arasındaki enerjideki işbirliğine işaret ederek, "Geçen kış, Avrupa'da gaz sıkıntısı yaşanırken Slovenya'nın yardımına ilk gelenin İtalya olduğunu unutamayız. Cezayir gazı, bize İtalya üzerinden geliyor ki bu önemli bir jest. İtalya, diğer dost ülkelerden görmediğimiz bu jesti, koşulsuz yaptı." ifadelerini kullandı.

Enerji dışında İtalya ile savunma alanında da sıkı bağları olduğunun altını çizen Golob, askeri sanayide daha yakın ilişkilerinin ve işbirliklerinin olacağını kaydetti.

Golob, Slovenya'nın önemli bir ekipman almanın arifesinde olduğunu bu nedenle İtalya'nın hoş karşılanan bir tedarikçi olacağını söyledi.

Golob, Gazze'ye yönelik insani yardım konusunda da Slovenya'nın kendi imkanları ölçüsünde katkıda bulunmaya ve işbirliğine hazır olduğunu aktardı.