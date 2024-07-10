İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2024 Çarşamba / 4 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8738
  • EURO
    35,6221
  • ALTIN
    2514.57
  • BIST100
    10743.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya yüksek sıcaklarla boğuşuyor! 7 kentte alarm verildi
Dünya

İtalya yüksek sıcaklarla boğuşuyor! 7 kentte alarm verildi

İtalya'da Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle yarın için 7 kentte 'kırmızı' alarm verildi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 17:41 - Güncelleme:
İtalya yüksek sıcaklarla boğuşuyor! 7 kentte alarm verildi
ABONE OL

Sağlık Bakanlığınca, ülkede yarından itibaren etkili olacak Afrika sıcaklarına ilişkin uyarı yayımlandı.

7 KENT İÇİN KIRMIZI ALARM

Uyarıda, özellikle yarın için başkent Roma, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti ve Trieste'nin olduğu 7 kent için "kırmızı" alarm verildi.

Söz konusu uyarının, sadece zayıf ve savunmasız kişiler için değil herkesi kapsadığı belirtildi.

10 GÜN ETKİLİ OLACAK

Basındaki haberlerde de Afrika kaynaklı yüksek sıcaklıkların, ülke genelinde yarından itibaren 10 gün boyunca etkisini sürdüreceği tahminine yer verildi.

Aşırı sıcak havaların Sicilya ve Sardinya adalarında 43 dereceyi bulmasının beklendiği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.