İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Mayıs 2021 Pazar / 20 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2763
  • EURO
    9,9894
  • ALTIN
    470.753
  • BIST100
    1397.82
Dünya

İtalya'da 1 Mayıs protestosu

İtalya'da 1 Mayıs gösterisinde polis protestoculara müdahale etti.

AA02 Mayıs 2021 Pazar 00:25 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 00:25
ABONE OL

İtalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Torino kentinde düzenlenen gösteride protestocular polisle karşı karşıya geldi.

Ülkenin kuzeyindeki sanayi kenti Torino, sendikalar ve çeşitli grupların protestolarına sahne oldu.

İtalyan basınındaki haberlere göre, kent merkezindeki Castello Meydanı'nda izinsiz toplandığı belirtilen, yüksek hızlı tren karşıtı yaklaşık 500 kişilik grup, Başbakan Mario Draghi'nin yanlarında getirdikleri kuklasının kafasını sembolik olarak giyotine koydu.

Grup, daha sonra belediye binasına yürümek istediğinde ise güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Polis sert ve şiddetli şekilde müdahale ederek gruptakileri bina çevresinden uzaklaştırdı.

La Repubblica gazetesinin haberine göre, olaylarda 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

Diğer yandan güvenlik güçlerinin tespit ettiği 120 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden kişi başı 400 avro ceza kesildiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.