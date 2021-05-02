İtalya'da 1 Mayıs protestosu

AA 02 Mayıs 2021 Pazar 00:25 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 00:25

İtalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Torino kentinde düzenlenen gösteride protestocular polisle karşı karşıya geldi.

Ülkenin kuzeyindeki sanayi kenti Torino, sendikalar ve çeşitli grupların protestolarına sahne oldu.

İtalyan basınındaki haberlere göre, kent merkezindeki Castello Meydanı'nda izinsiz toplandığı belirtilen, yüksek hızlı tren karşıtı yaklaşık 500 kişilik grup, Başbakan Mario Draghi'nin yanlarında getirdikleri kuklasının kafasını sembolik olarak giyotine koydu.

Grup, daha sonra belediye binasına yürümek istediğinde ise güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Polis sert ve şiddetli şekilde müdahale ederek gruptakileri bina çevresinden uzaklaştırdı.

La Repubblica gazetesinin haberine göre, olaylarda 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

Diğer yandan güvenlik güçlerinin tespit ettiği 120 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden kişi başı 400 avro ceza kesildiği belirtildi.