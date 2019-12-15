İtalya'da 74 yıl sonra bulunan bomba nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bir bomba, Pazar günü güney İtalya'daki Brindisi kentinde yaklaşık 54 bin kişinin tahliye edilmesine neden oldu.
- star.com.tr
Sık sık gündeme gelen İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar, bu kez İtalya'da bir şehri tahliye ettirdi.
İtalya'nın Brindisi kentindeki bir sinemada yapılan tadilat çalışmaları sırasında, İkinci dünya savaşından kalma 1 metre boyunda bir bomba bulundu.
Uzmanlar, 1941 yılında şehre atıldığına inanılan İngiliz bombasının 40 kg dinamit taşıdığını belirtti.
Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, operasyonun İtalya'daki en büyük barış zamanı tahliyesi ve şehir sakinlerinin % 60'ından fazlası bombanın bulunduğu yerden daha uzağa tahliye edildi.
Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, kentin havaalanı, tren istasyonu, iki hastane ve bir hapishane öğle saatlerinde tamamlanmasını bekledikleri operasyon gerekçesiyle kapatıldı.
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