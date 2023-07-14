İSTANBUL 36°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2023 Cuma / 26 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,151
  • EURO
    29,441
  • ALTIN
    1648.18
  • BIST100
    6437.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'da aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle bazı kentlerde ''kırmızı'' alarm verildi
Dünya

İtalya'da aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle bazı kentlerde ''kırmızı'' alarm verildi

İtalya'da hava sıcaklıklarının hafta sonu rekor seviyelere ulaşabileceği tahminleri doğrultusunda yarın için 15, pazar günü için ise 16 kentte 'kırmızı' alarm verildi.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 20:57 - Güncelleme:
İtalya'da aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle bazı kentlerde ''kırmızı'' alarm verildi
ABONE OL

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede hafta başından beri etkili olan aşırı sıcak havanın, meteorolojik veriler doğrultusunda hafta sonu etkisini daha da artıracağına dikkat çekildi.

Açıklamada, cumartesi günü için 15 ve pazar günü için 16 kentte "kırmızı" alarm verildiği bildirildi.

"Kırmızı" kodla alarm verilen kentler arasında başkent Roma'nın yanı sıra Bolonya, Floransa, Katanya, Kampobasso, Bari, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Viterbo, Cagliari, Civitavecchia ve Messina yer alırken, pazar günü için bu kentlere Palermo'nun da eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, aşırı sıcakların sadece yaşlılar, klinik açıdan savunmasız kişiler ve çocuklar için değil tüm halk için bir tehdit oluşturduğunun altı çizildi.

Haberde, hafta sonu boyunca hava sıcaklıklarının ortalamanın 12 derece üzerinde seyredeceği bilgisi paylaşıldı.

- Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklığın 48 derecelere ulaşacağı tahmin ediliyor

Aşırı sıcakların etkisini gösterdiği Roma'da da gün içerisinde tarihi kenti gezmeye gelen turistlerin ve işlerine gidip gelen Romalıların, sıcak hava nedeniyle zorlandığı görüldü.

Roma'da hava sıcaklıklarının yarın 37 derece olacağı, 18 Temmuz Salı günü ise 43 dereceye ulaşarak rekor kırmasının beklendiği de basına yansıdı.

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) dün açıkladığı verilere göre, Avrupa'nın bu haftadan itibaren bunaltıcı sıcakların etkisine girmesi beklenirken, İtalya'nın Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklığın 48 derecelere ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu arada Nature Medicine dergisinin hafta başında yayımladığı çalışmasında, İtalya'da 2022 yazında aşırı sıcaklar nedeniyle tahmini olarak 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

  • hava sıcaklıkları
  • İtalya
  • rekor sıcaklık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.