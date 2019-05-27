İtalya'da aşırı sağcı parti AP seçimlerinden birinci çıktı

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin İtalya ayağını resmi olmayan sonuçlara göre, koalisyon hükümetinin ortağı aşırı sağ görüşlü Lig Partisi kazandı.

AP seçimlerine katılan 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasında sandıkların en son kapandığı ülke TSİ 00.00 ile İtalya oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, AP'deki 751 sandalyenin 73'üne sahip İtalya'da ilk kez aşırı sağ görüşlü siyasi parti seçimlerden birinci çıktı.

Lig Partisinin oy oranının yüzde 27-31, sol görüşlü Demokratik Partinin yüzde 21-25 ve sistem karşıtı M5S'in ise yüzde 18,5-22,5 olduğu belirtildi.

Bu sonuçlara göre, göçmen karşıtı politikalarıyla öne çıkan Lig Partisi 2014'te yüzde 6,16 olan AP seçimlerindeki oy oranını yaklaşık 5 kat artırdı. Son AP seçiminde yüzde 40,81'lik oy oranı ile İtalya'da birinci olan sol görüşlü Demokratik Parti (PD) ise neredeyse yarı yarıya oy kaybetti.

Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, AP'de aşırı sağı temsilen bir grup oluşturulması için bazı AB ülkelerindeki aşırı sağcı siyasi partilerle çalışmalar başlatmıştı.

- Sonuçlar, hükümetin geleceğini zora sokabilir

Sonuçların yaklaşık bir yıldır ülkeyi yöneten koalisyon hükümetinin geleceğini olumsuz etkileyebileceği yorumları yapılıyor.

Birbirine zıt siyasi görüşlere sahip aşırı sağcı Lig Partisi ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) oluşan koalisyon hükümetinde, Lig Partisinin oylarını artırması, M5S'nin ise ciddi oy kabına uğraması dikkati çekti.

İtalya'daki siyaset uzmanları, sonbaharda erken genel seçime gidilebileceği görüşünü dile getiriyor.