İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2025 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3177
  • EURO
    49,119
  • ALTIN
    5527.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İtalya'da aşırı yağışlar sele neden oldu

İtalya'nın kuzey bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlı hava koşullarının, sel ve taşkınlara yol açtığı ve Gorizia kentinde toprak kayması sonucunda 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.

AA17 Kasım 2025 Pazartesi 18:31 - Güncelleme:
İtalya'da aşırı yağışlar sele neden oldu
ABONE OL

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki bölgelerde dünden bu yana etkisini gösteren şiddetli yağış, birçok noktada günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Gorizia kenti ve civarı, aşırı yağışların yol açtığı selden en çok etkilenen yerlerin başında geldi.

Gorizia'ya bağlı Cormons kasabasında yağışların neden olduğu toprak kayması, en az üç konutu etkilerken, bölgedeki diğer konutların tedbir maksatlı boşaltıldı.

İtalyan İtfaiyesi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Cormons'ta toprak kaymasından etkilenen bir evde kayıp olduğu belirtilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü açıkladı.

Yine Gorizia'ya bağlı Romans d'Isonzo ve Versa kasabalarının yakınından geçen Torre Nehri'nin aşırı yağışlarla taşması neticesinde Versa'da cadde ve sokaklar sular altında kaldı. İtalyan İtfaiyesi helikopteri, Versa'daki durumu havadan görüntülerken, yardım yapılacak noktaları belirledi.

Versa'da yaşayanların evlerin çatılarına çıkarak yardım çağrısında bulunduğu, itfaiye ekiplerinin yardım ve kurtarma operasyonu başlattığı basına yansıdı.

Ülkenin kuzeybatısındaki liman şehri Cenova'da da aşırı yağış dolayısıyla pek çok cadde ve sokak sular altında kalırken, kentin bazı yüksek noktalarında heyelanlar yaşandığı ve bazı yapıların istinat duvarlarının çöktüğü belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Feci kazalar kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.