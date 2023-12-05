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Dünya

İtalya'da bazı sağlık çalışanları greve gitti

İtalya'da doktor ve hemşireler, sağ koalisyon hükümetinin 2024 bütçesinde sağlık hizmetlerinde yapmayı öngördüğü kesintileri protesto etmek amacıyla 24 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

AA5 Aralık 2023 Salı 23:26 - Güncelleme:
İtalya'da bazı sağlık çalışanları greve gitti
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Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırlayıp onay için parlamentoya sunduğu 2024 bütçe yasa tasarısı, sağlık çalışanları tarafından ülke genelinde yapılan grevle protesto edildi.

24 saatliğine iş bırakan bir grup doktor ve hemşire, başkent Roma'daki Santi Apostoli meydanında miting düzenledi.

Sağlık çalışanları, mitingde emeklilik haklarında ve sağlık hizmetlerinde öngörülen kesintilere tepki gösterdi.

Sendikalara göre sağlık çalışanlarının yüzde 85'i greve katıldı.

İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu (FNOMCEO) Başkanı Dr. Filippo Anelli, grev hakkında yaptığı açıklamada, "Meslek onuruna yönelik zararın ve buna tepki gösterme arzusunun ne kadar güçlü olduğunu gösteren geniş bir destek vardı. Bu sadece ekonomik bir sorun değil. Doktor işini yapmak ister. Bunun için de sakin, barışçıl, sürekli yargıya başvurma tehdidinin olmadığı, harcamalarda kısıtlamaların olmadığı koşulların sağlanması gerekir." ifadelerini kullandı.

Eski Sağlık Bakanı ve ana muhalefet Demokratik Parti (PD) milletvekili Roberto Speranza da doktorların emekli maaşının azalmasına yol açacağı belirtilen yeniden hesaplama mekanizmasını eleştirdi.

Diğer yandan, Parlamento ile İlişkiler Bakanı Luca Ciriani ise hükümetin, bu hafta sonuna kadar doktorların emekliliğine dair değişiklik de dahil olmak üzere bütçe tasarısında yapacağı diğer değişiklikleri de sunacağını ifade etti.

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