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Dünya

İtalya'da bir köy 'ücretsiz tatil kampanyası' başlattı

İtalya'nın Molise bölgesindeki bir köy, turizmi canlandırmak için bedava konaklama kampanyası başlattı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 16:50 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 17:06
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Campobasso kentine bağlı San Giovanni in Galdo köyünün başlattığı "Kendine Molise'yi hediye et" isimli projeyle, Temmuz-Eylül ayları arasında birer haftalık 40 tatil hediye edilecek. Yaklaşık 500 nüfuslu köyün tarihi merkezindeki boş evler ücretsiz olarak turistlere açılacak.

Belediye ve "Morrutto'nun Dostları" isimli derneğin ortaklaşa yürüttüğü kampanyadan faydalanabilmek için Molise bölgesinde yaşamıyor olmak ve bu bölgede eve ya da aileye sahip olmamak şartı aranıyor.

Katılımcılar tarihi merkezdeki bir evde bir hafta ücret ödemeden konaklayabilecek, ancak ulaşım ve yemek gibi masrafları kendileri karşılayacak.

BBC Türkçe'nin haberine göre, ismini tarihi kent merkezinden alan "Morrutto'nun Dostları" derneğinin başkanı Stefano Trotta, halen tarihi merkezde 440 ev bulunduğunu ancak burada yaşayan aile sayısının 12 olduğunu söyledi.

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