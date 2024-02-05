İtalya'da çiftçiler traktörlerle Roma'ya gidiyor

AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı başta olmak üzere tarım politikalarına ve sektördeki fiyat artışlarına tepki gösteren İtalyan çiftçilerin protestoları, kuzeyden güneye ülkenin tüm bölgelerinde irili ufaklı eylemlerle devam ediyor.

İtalya'nın Toskana ve diğer bölgelerinden çiftçiler, traktörleriyle konvoy oluşturarak Roma'ya ilerlemeye başladı.

Roma'nın sınırlarına ilerleyen günlerde varması beklenen çiftçilerin, burada son haftalardaki en büyük protestoyu düzenlemesi bekleniyor.

Çiftçiler, başkentin merkezine traktörleriyle girmeyeceklerini, Roma'nın dış mahallelerinde protestolarını düzenleyeceklerini ifade etti.

İtalyan La Stampa gazetesinin haberine göre, bir çiftçi, "Roma'nın çevresini saracağız. Bunu yalnızca traktörlerle ve birkaç günlüğüne yapmayacağız." diye konuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, AB'nin tarım politikalarında hatalar yaptığını ve bunların değişmesi gerektiğini söylemişti.

- AVRUPA'DA ÇİFTÇİLER EYLEMDE



Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında AB'nin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, destek ödemelerindeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destek ödemelerinin yetersizliğini gerekçe göstererek kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Avrupalı çiftçiler, AB'nin, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırdığı" eleştirisinde bulunuyor.

Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.