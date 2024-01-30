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Dünya

İtalya'da çiftçilerin tarım politikalarına yönelik protestolarına yaklaşık 100 traktör katıldı

İtalya'da çiftçiler, bazı kentlerde traktörleriyle yollara inerek Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarına yönelik protestolarına devam ediyor.

AA30 Ocak 2024 Salı 17:07 - Güncelleme:
İtalya'da çiftçilerin tarım politikalarına yönelik protestolarına yaklaşık 100 traktör katıldı
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AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı başta olmak üzere tarım politikalarının protesto edildiği ülkeler arasına eklenen İtalya'da çiftçiler, bugün de bazı kentlerde ve yollarda traktörleriyle eylemler yaptı.

Ülkenin kuzey-güney arteri olan A1 kara yolunun Milano girişindeki Melegnano mevkisinde traktörlerini yol kenarına park eden çiftçiler, araçlarına "Çiftçiler yoksa, gıda da yok" ve "Bütün Avrupa'yı bloke etmeye hazırız" yazılı pankartlar ve İtalyan bayrakları astı.

Milano yakınlarındaki protestoya 100 kadar traktör katıldı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Milano yakınlarındaki bu gösteri dışında yine A1 otoyolunun Valdichiana mevkisinde, 250 kadar traktörle çiftçiler eylem yaptı.

Lodi, Grosseto, Cagliari ve Lecce kentlerinde de çok sayıda çiftçi traktörleriyle yollara döküldü.

İtalya'daki çiftçiler, AB'nin "Yeşil Mutabakat" programını ve tarım sektöründeki vergileri protesto ederken, sentetik gıdalara yönelik daha sıkı düzenlemeler getirilmesini talep ediyor.

AVRUPA'DA ÇİFTÇİLER EYLEMDE

Son dönemde uygulanan tarım politikaları başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçileri memnun etmiyor.

Avrupa ülkelerinin büyük kısmında çiftçiler yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek için traktörleriyle protestolar düzenliyor.

AB'deki çiftçiler, Birliğin tarım politikalarını, doğa restorasyon hedeflerini, desteklemelerdeki kesintileri, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini ve su tasarruf tedbirlerini yoğun biçimde eleştiriyor.

Çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanıma ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırmak" eleştirisinde bulunuyor.

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