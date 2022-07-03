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Dünya

İtalya'da çığ faciası: 5 ölü

İtalya'nın Trentino ve Veneto bölgeleri arasında yer alan Marmolada Dağı'nda buzul parçasının kopması sonucu meydana gelen çığda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

IHA3 Temmuz 2022 Pazar 18:53 - Güncelleme:
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İtalya'da buzul felaketi yaşandı. Trentino ve Veneto bölgeleri arasında yer alan Alp Dağları'nın bir bölümünü oluşturan Dolomit Dağları'nın en yüksek noktası Marmolada Dağı'nda buzul parçasının kopması sonucu meydana gelen çığda ilk belirlemelere göre en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Çok sayıda Alp Dağları Ulusal Arama-Kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiği ve helikopter desteği ile bölgede arama-kurtarma operasyonu düzenlediği aktarıldı.

Yetkililer, buz kütlesinin iki noktadan kırılarak çığa neden olduğu ifade etti. Dün ise Marmolada'da yaklaşık 10 derecelik bir sıcaklık artışı olduğu aktarılmıştı.

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